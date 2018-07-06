Настройка и ведение рекламы в Я.Директе.

Контекстная рекламаЗавершен58 заявок491 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно настроить и вести рекламную компания в Я.Директе.

Наш сайт: cheldip74.ru/

По этим запросам хотим рекламироваться:

Кандидатская диссертация и Докторская диссертация. По этим запросам

нужно сделать как можно больше ключевых запросов.

Регионы рекламы: Вся Россия.

Ждем ваших предложении.

6 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
6 лет назад
$80
4 дня
Андрей настроил рекламу хорошо,претензии нету. Работаем дальше.
Дмитрий отличный заказчик. Рекомендую.