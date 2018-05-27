Подготовить РК для Яндекс.Директ

I ЭТАП

1. Собрать основные маски по теме "Недвижимость в Испании".

2. Проработать основные минус-слова.

3. Провести парсинг (вплоть до одного показа), глубина 0 или 1, количество страниц 40 (учитывать знак "+").

4. Повторно проработать минус-слова.

5. Расставить операторы соответствия. Акцент на кавычки! Т.к. ниша высоко-конкурентная, а РК тестовая с малым бюджетом.

6. Рассортировать ключевики по "теплоте".

II ЭТАП

Подготовить к РК несколько объявлений для каждой группы ключевиков.

III ЭТАП

Оформить кампанию в Excel для загрузки в интерфейс Яндекса

IV ЭТАП

Окончательно настроить РК в интерфейсе Яндекса. Основные настройки, корректировка ставок, временной таргетинг и т.д.

V РСЯ

VI Работа с РК после запуска в данном проекте не рассматривается!

Цель РК — сбор контактных данных потенциальных покупателей недвижимости в Испании (побережье Коста-Бланка). Ссылки ведут на посадочную страницу http://espanamania.es

(будут рассматриваться проработанные, структурированные предложения с временной и ценовой оценкой каждого этапа, будьте, пожалуйста внимательны)