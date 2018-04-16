Целевой трафик на страницу.

Всем добра! Имеем: клиента который торгует прекурсорами с доставкой (серная кислота, соляная, перекись, щелочи) запущенный директ частично прошедший модерацию необходимо пройти модерацию по всем объявлениям (если по данному запросу есть конкуренты, по некоторым запросам не получиться сделать директ, запрет) в ...
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Добрый день! Необходим трафик на страницу с оффером.
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