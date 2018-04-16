Всем добра! Имеем: клиента который торгует прекурсорами с доставкой (серная кислота, соляная, перекись, щелочи) запущенный директ частично прошедший модерацию необходимо пройти модерацию по всем объявлениям (если по данному запросу есть конкуренты, по некоторым запросам не получиться сделать директ, запрет) в ...
Настроить покупку дешевого трафика с подменой реферала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно купить плюс настроить трафик для СМИ сайта, с подменой реферала
Чтобы не было проблем с ЛИ
- Похожие заказы
- $100Контекстная реклама7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется мастер по генерации лидов из контекстной рекламы. Тема ремонт квартир и недвижимость. Работа под ключ — настройка РК, динамических заголовков под РК(Ягла), управление ставками(бидер), анализ и оптимизация результатов. Оплата по KPI с ориентацией на привлечение клиентов. Наличие кейсов ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать ремаркетинг для адвордсКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходима настройка РК на готовом аккаунте Я.Д в РСЯ и на поиске. Тематика: интернет-магазин цветов. Сайт: https://www.vokrugcvetov.ru/Контекстная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо подкорректировать рекламную кампанию. Необходимо увеличить ctr и уменьшить выклик, Мы настраивали сами и возможно сделали что то не совсем правильно. Перестали приходить клиенты из директа, а деньги списываются с молниеносной скоростью. Наверное, мы что-то ...Контекстная реклама56 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется настроить яндекс директ, ищу специалиста с успешными кейсами в нише по продаже квартир от застройщика. На все вопросы отвечу в личку Ждем ваших предложений!Контекстная реклама36 заявокЗакрыт6 лет назад
настроить яндекс директКонтекстная реклама55 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть настроенные рекламные компании для двух проектов. achub.ru и servis.glavent.ru Необходимо сопровождение. Ведение, оптимизация . В Яндекс.Директ и Google.Adwords. Цель получение заявок и уменьшение стоимости. Регион Москва и Московская область. Системы кондиционирования и вентиляции.Контекстная реклама34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется настроить яндекс директ, ищу специалиста с успешными кейсами в нише по строительству домов. На все вопросы отвечу в личку Ждем ваших предложений!Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем день в радость! Надо 1 000 живых (не ботов) подписчиков на канал телеграмм. Канал продажи IPhone, товар очень востребованный по этому проблем не должно быть. Оплата хорошая. Писать в телеграмм: [url=http://t.me/IPhoneManager]http://t.me/IPhoneManager[/url] БЕЗ предоплат, можно работать по этапно.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт6 лет назад