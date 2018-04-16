Пройти модерацию директ прекурсоры

Всем добра!

Имеем:

клиента который торгует прекурсорами с доставкой (серная кислота, соляная, перекись, щелочи)

запущенный директ частично прошедший модерацию

необходимо пройти модерацию по всем объявлениям (если по данному запросу есть конкуренты, по некоторым запросам не получиться сделать директ, запрет)

в общем работа не простая и не быстрая, в основном общение с платоном и предоставление различного рода гарантийных писем.

В заявке указывайте стоимость.

Успехов)