Пройти модерацию директ прекурсоры

$100
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Всем добра!

Имеем:

клиента который торгует прекурсорами с доставкой  (серная кислота, соляная, перекись, щелочи)

запущенный директ частично прошедший модерацию

необходимо пройти модерацию по всем объявлениям (если по данному запросу есть конкуренты, по некоторым запросам не получиться сделать директ, запрет)

в общем работа не простая и не быстрая, в основном общение с платоном и предоставление различного рода гарантийных писем.

В заявке указывайте стоимость.

Успехов)

6 лет назад
urlup
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад