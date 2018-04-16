Специалист по контекстной рекламе Яндекс и Google

Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок230 просмотров
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Требуется мастер по генерации лидов из контекстной рекламы. 

Тема ремонт квартир и недвижимость.  

Работа под ключ — настройка РК, динамических заголовков под РК(Ягла), управление ставками(бидер), анализ и оптимизация результатов. 

Оплата по KPI с ориентацией на привлечение клиентов.

Наличие кейсов и сертификатов обязательно!

6 лет назад
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Денис 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад