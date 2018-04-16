Специалист по контекстной рекламе Яндекс и Google

Сделать ремаркетинг для адвордс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется мастер по генерации лидов из контекстной рекламы.
Тема ремонт квартир и недвижимость.
Работа под ключ — настройка РК, динамических заголовков под РК(Ягла), управление ставками(бидер), анализ и оптимизация результатов.
Оплата по KPI с ориентацией на привлечение клиентов.
Наличие кейсов и сертификатов обязательно!
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