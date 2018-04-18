Настроить Яндекс Директ для интернет магазина

Контекстная рекламаЗавершен17 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый, необходимо настроить Яндекс Директ для магазина парфюмерии в Нижнем Новгороде, около 150 позиций, присылайте примерную стоимость. Более подробно отвечу в лс

6 лет назад
antonrtk
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
artur_kaa
Артур 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$200
3 дня
Еще полностью не закончили сотрудничество, но даже на промежуточном этапе очень доволен работой. отдельное спасибо за консультацию по маркетингу) Рекомендую данного специалиста!
Отличный заказчик