Настройка контекстной рекламы в Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка200 просмотров
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Необходимо качественно настроить контекстную рекламу в Google Adwords (уже пользовались услугами веб-студии и надо лучше).

Поисковые запросы + КМС.

Тематика: детские дни рождения в квест-комнатах

Город: Харьков

На данный момент сайт: http://www.corpoquest.com/

Реклама будет идти на лендинг.

В комментарии прошу написать цену и срок.

6 лет назад
CorporationQuest
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад