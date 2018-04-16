Настройка контекстной рекламы в Google Adwords

Надо подкорректировать рекламную кампанию. Необходимо увеличить ctr и уменьшить выклик, Мы настраивали сами и возможно сделали что то не совсем правильно. Перестали приходить клиенты из директа, а деньги списываются с молниеносной скоростью. Наверное, мы что-то ...