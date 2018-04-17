Добавить интернет магазина на Яндекс Маркет и Google покупки

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Есть интернет-магазин майнингового оборудования, нужно добавить на Google товары и Яндекс Маркет.

6 лет назад
yu4yu
Юрий 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад