Запустить контекстную рекламу в Яндекс и Adwords

Всем добра! Имеем: клиента который торгует прекурсорами с доставкой (серная кислота, соляная, перекись, щелочи) запущенный директ частично прошедший модерацию необходимо пройти модерацию по всем объявлениям (если по данному запросу есть конкуренты, по некоторым запросам не получиться сделать директ, запрет) в ...
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Тематика сайта: изготовление памятников
Регион: Беларусь
Площадки: Яндекс, Adwords
Под ключ
Стоимость и сроки
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