Настроить контекстную рекламу в Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка264 просмотра
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Добрый день,

фирма занимается продажей медтехники, на эксклюзивные 2-3 товара нужно настроить грамотно РК в Гугле.

По вашим предложениям просьба оставлять заявки с ценой за саму настройку, а в личку напишите примерные или точные цены за клики и ежемесячный бюджет.

6 лет назад
artukr
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад