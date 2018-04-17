Быстро настроить простую компанию в ADWORDS

Настроить Adwords для Казахстана.

На лендиг по тренингам.

Мы дадим список ключевых у нас их около 10,но,от Вас ждем так же хотя бы среднюю проработку семантического ядра. Настроить все под ключ с минус словами, проставить ставки,сроки- 2 часа.

Сайт http://prodaji.astanalux.kz/ но он будет на новом домене.

Интересует топ 3 Google.kz