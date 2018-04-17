Быстро настроить простую компанию в ADWORDS

$15
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Настроить Adwords для Казахстана.

На лендиг по тренингам.

Мы дадим список ключевых у нас их около 10,но,от Вас ждем так же хотя бы среднюю проработку семантического ядра. Настроить все под ключ с минус словами, проставить ставки,сроки- 2 часа.

Сайт  http://prodaji.astanalux.kz/ но он будет на новом домене.

Интересует топ 3 Google.kz

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
artur_kaa
Артур 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день