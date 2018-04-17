Быстро настроить простую компанию в ADWORDS

Есть интернет-магазин майнингового оборудования, нужно добавить на Google товары и Яндекс Маркет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить Adwords для Казахстана.
На лендиг по тренингам.
Мы дадим список ключевых у нас их около 10,но,от Вас ждем так же хотя бы среднюю проработку семантического ядра. Настроить все под ключ с минус словами, проставить ставки,сроки- 2 часа.
Сайт http://prodaji.astanalux.kz/ но он будет на новом домене.
Интересует топ 3 Google.kz
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