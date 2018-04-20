Срочно!! Настройка Яндекс.Директ + Google AdWords (поиск + РСЯ/КМС)

$30
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 Настройка Яндекс.Директ + Google AdWords (поиск + РСЯ/КМС) для нескольких ключевых фраз. 

Выполнить настройки кампаний,  на РСЯ настроить обычные, широкоформатные изображения. utm метки и т.д в общем нужна качественная работа, объем небольшой. Оплата 2000 ₽ по факту выполнения. 

Работу необходимо завершить до завтрашнего утра!

6 лет назад
Esplanada
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад