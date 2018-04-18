Необходимо настроить яндекс.директ и google.adwods

Необходимо создать контекстную рекламу в Яндекс. Дзен для сайта: http://anti-shkola.ru
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Требуется специалист по настройке контекстной рекламы на одну страницу сайта (програмный продукт). Составление ключевых запросов, а также с РСЯ и ремаркетингом.
1. На новом аккаунте
2. Только постоплата
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