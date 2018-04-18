Необходимо настроить яндекс.директ и google.adwods

Настроить Adwords для Казахстана. На лендиг по тренингам. Мы дадим список ключевых у нас их около 10,но,от Вас ждем так же хотя бы среднюю проработку семантического ядра. Настроить все под ключ с минус словами, проставить ставки,сроки- 2 ...