Необходимо настроить яндекс.директ и google.adwods

Контекстная рекламаЗакрыт33 заявки268 просмотров
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Требуется специалист по настройке контекстной рекламы на одну страницу сайта (програмный продукт). Составление ключевых запросов, а также с РСЯ и ремаркетингом.

1. На новом аккаунте

2. Только постоплата

6 лет назад
doslab
Булат 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад