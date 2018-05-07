Нужны грамотные статьи от специалистов по контексту

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тема , например - Операторы в Яндекс Директ для ключевых слов

нужен хороший мануал . пишите примерную стоимость одной работы (заказов много будет)

пишите свой телеграм , или скайп 

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mishura08
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$12
1 день
спасибо! все ок
Спасибо за задание. Рекомендую к сотрудничеству. Человек дела.