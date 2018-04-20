Настройка Яндекс Директ

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Необходимо настроить Яндекс Директ на Поиск и Сеть для проекта kidimama.ru, а так же для каждой специальности из этих групп https://kidimama.ru/gruppy/

За достигнутый результат будет принято: увеличение посещаемости минимум в два раза, если больше лучше.

Проект молодой посещаемость низкая.

Срок выполнения 1 день.

6 лет назад
SamFlynn
Денис 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад