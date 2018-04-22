Небольшая настройка в уже готовом Директе-Ретаргетинге.

$5
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Нужно правильно настроить ретаргетинг в уже готовой компании. Работы на 5-10 минут. Своими силами не справляюсь. Даже если там всё правильно, оплата будет в любом случае. 

Так же нужен совет по ставкам в ретаргетинге.

6 лет назад
travelmate2413
Алексей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mishura08
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$5
1 день
Александр, быстро и профессионально выполнил работы. Человек мастер своего дела. Всё чётко, по делу, никакой воды, дал советы и рекомендации. Однозначно советую к сотрудничеству.
Быстро, всё по делу. Оплата не заставила себя ждать. Благодарен за проект.