Настроить и запустить контекстную рекламу в Яндекс

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка113 просмотров
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Требуется настройка-запуск-ведение контекстной рекламы в Яндекс + РСЯ (тематика веб-студия)

6 лет назад
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vnovolot
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
6 лет назад
$50
2 дня
Реклама настроена и запущена.
Отличный заказчик