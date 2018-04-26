Настроить контекстную рекламу в гугл, обойдя модерацию. Серая ниша.

Настроить контекстную рекламу в гугл и поддерживать объявления в рабочем состоянии. Если их будут банить - запускать новую рекламную компанию.

http://india-sofosbuvir.com/

Оплата 500 руб за каждые сутки, пока объявление показывается + рекламный бюджет

Т.е. если объявление показывается каждый день - 15000 руб ежемесячно