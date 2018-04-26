Специалист Яндекс Директ, Google Adwords, Google Analytics

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Всем привет! Нужен на постоянную работу (5 дней в неделю по 8 часов) специалист. Есть много сайтов, которые нужно вести.

Основные обязанности:

  • Настройка и ведение рекламы
  • Веб аналитика
Требования:

  • Яндекс Директ
  • Гугл Адвордс
  • Гугл Аналитикс
  • Яндекс метрика
Не на проект. Только на полную занятость. Подумайте, оно вам надо?

Нужен или опытный специалист или тот,  кто готов много работать и учиться в процессе.Если да, то пишите, что умеете и обязательно свои требования по зарплате. Спасибо всем кто откликнулся!

6 лет назад
divoweb
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад