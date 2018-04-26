Специалист Яндекс Директ, Google Adwords, Google Analytics

Всем привет! Нужен на постоянную работу (5 дней в неделю по 8 часов) специалист. Есть много сайтов, которые нужно вести.

Основные обязанности:

Настройка и ведение рекламы

Веб аналитика

Требования:

Яндекс Директ

Гугл Адвордс

Гугл Аналитикс

Яндекс метрика

Не на проект. Только на полную занятость. Подумайте, оно вам надо?

Нужен или опытный специалист или тот, кто готов много работать и учиться в процессе.Если да, то пишите, что умеете и обязательно свои требования по зарплате. Спасибо всем кто откликнулся!