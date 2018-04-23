Оптимизация Действующей РК в Яндекс Директе

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Задача поднять CTR и снизить стоимость клика.

Работы для профессионала на час-два.

6 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад