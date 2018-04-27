Настроить Adwords

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Здравствуйте!

Необходима помощь с настройкой adwords по med. тематике.

Пробовал сам, но гугл показывает клики по 40 руб., что вообще не окупится и не подходит, нужна помощь подобрать запросы по 1-2-3 рубля...

6 лет назад
bratishco
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад