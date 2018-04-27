Настроить Я.Д

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка239 просмотров
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ГНужно перенастроить грамотно и на совесть ЯД(РСЯ и поиск) и ГЭ (только поиск). Убрать микро-частотные ключи, перенастроить

контекстную рекламу в яндексе и РСЯ, исправить или написать объявления 1 ключ=1

объявление), подобрать минус слова и создать стоп лист (для снижения стоимости

клика, и более точного попадания в ЦА, заполнить яндекс визитку, установить UTM

метки (для отслеживания откуда пришел клик, настроить быстрые ссылки, уточнения

на все объявления. Работа в моем аккаунте, общаемся в скайпе

6 лет назад
guest_15249483748046
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад