Настроить Я.Д

Добрый день. Нужно в моем кабинете настроить рекламную кампанию в гугл в КМС. 800 ключей (уже собраны) Кто может сделать за 1 день? И на будущее - кто может настраивать рекламу в КМС на другие страны?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ГНужно перенастроить грамотно и на совесть ЯД(РСЯ и поиск) и ГЭ (только поиск). Убрать микро-частотные ключи, перенастроить
контекстную рекламу в яндексе и РСЯ, исправить или написать объявления 1 ключ=1
объявление), подобрать минус слова и создать стоп лист (для снижения стоимости
клика, и более точного попадания в ЦА, заполнить яндекс визитку, установить UTM
метки (для отслеживания откуда пришел клик, настроить быстрые ссылки, уточнения
на все объявления. Работа в моем аккаунте, общаемся в скайпе
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