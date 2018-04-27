Настроить Яндекс-Директ

Учитывая запреты Google Adwords, Facebook, Twitter и Linkedin по рекламе криптотематики, необходимо разработать маркетинг план для сайта, который запускает свое ICO по продаже токенов. От исполнителя требуется:Четкие шаги продвижения сайта - рекламные агрегаторы и системы, ...
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Нужно создать рекламу в Яндекс-Директ (Поиск+РСЯ).
Товар - проекторы.
Сайт будет очень похож на этот www.smartprojector.ru
Указывайте цену и сроки.
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