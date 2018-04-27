Настроить Яндекс-Директ

Контекстная рекламаЗакрыт47 заявок445 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать рекламу в Яндекс-Директ (Поиск+РСЯ).

Товар - проекторы.

Сайт будет очень похож на этот www.smartprojector.ru

Указывайте цену и сроки.

6 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад