Разработать маркетинг план для проведения ICO компании

Учитывая запреты Google Adwords, Facebook, Twitter и Linkedin по рекламе криптотематики, необходимо разработать маркетинг план для сайта, который запускает свое ICO по продаже токенов. От исполнителя требуется:Четкие шаги продвижения сайта - рекламные агрегаторы и системы, которые можно задействовать.

Ресурсы и соц сети, на которых возможна реклама.

Этапы работ.

В общем, действия, необходимые чтобы раскрутить лендинг по продаже токенов - учитывая текущую ситуацию на рекламном рынке.

Оформить в формате Word - объем минимум 2 страницы.