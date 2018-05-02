Оптимизировать расходы Директ ИМ обувь

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок225 просмотров
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Оптимизировать расходы на контекстную рекламу без потери дохода по существующим рекламным компаниям в Директ для интернет-магазина обуви.   

От вас нужно следующее (ответьте по пунктам):    

1. Примеры работ по интернет-магазину(в виде скриншотов или отчета), в идеале  кейсы(желательно смежные) 

2. Цена за свою работу  

3. Описать Этапы работ и их срок (каждый в отдельности)

6 лет назад
Omi4Sem
Семён 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов