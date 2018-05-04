Требуется СММщик/арбитражник

Ищется СММщик/арбитражник, которому нужен стабильный дополнительный заработок в размере 15к руб./месяц и дополнительный опыт пролива траффика.

Для массажного (не эротического) салона с косметологическими процедурами. Рекламный месячный бюджет 50к.

От вас требуется понимание и опыт работы с Директом, Адвордсом, соц. сетями (ВК: Церебро и др. вспомогающие, бесплатные утилиты под инстаграм и т.д.), тизерные сетки. Также понимание основ конвертящих лендов и составления ТЗ для их сверстывания или самостоятельного сверстывания сайта, поверхностное понимание СЕО.

Мелочи типа налаживания e-mail рассылки и автопостинга в соц. сетях.