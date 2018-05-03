Нужен аккаунт Bing Ads

$100
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Куплю аккаунт в Бинг Адс.

1. Аккаунт должен быть зарегистрирован не менее 3 месяцев назад

2. В аккаунте откручивалась реклама (любую страну приму за исключением индии, китая, пакистана и проч), не менее чем на 50 долл.

3. Нет блокировки

4. Проводилась верификация по телефону.

Бюджет на все про все 10-150 долларов, в зависимости от суммы остатка на балансе.

6 лет назад
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад