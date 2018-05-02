Настроить компанию Adwords под 2 категории

Оптимизировать расходы на контекстную рекламу без потери дохода по существующим рекламным компаниям в Директ для интернет-магазина обуви. От вас нужно следующее (ответьте по пунктам): 1. Примеры работ по интернет-магазину(в виде скриншотов или отчета), в идеале кейсы(желательно ...