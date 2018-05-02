Настроить компанию Adwords под 2 категории

Контекстная рекламаЗакрыт24 заявки217 просмотров
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Необходимо настроить контекстную рекламу в Google для 2-3 категорий (тематика аксессуары для мобильных телефонов Xiaomi, Motorola).

6 лет назад
stardroid
Максим 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад