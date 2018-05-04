Оптимизировал рекламную кампнаию Яндекс. Директ

Имеется готовая рекламная кампания по теме продукции Apple и телефонов Samsung.

Долгое время её вёл наш специалист, но теперь уволился. Требуется

доработать кампанию в плане оптимизации затрат и залить на новые аккаунты

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