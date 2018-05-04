Оптимизировал рекламную кампнаию Яндекс. Директ

$600
Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок282 просмотра
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Имеется готовая рекламная кампания по теме продукции Apple и телефонов Samsung.

Долгое время её вёл наш специалист, но теперь уволился. Требуется

доработать кампанию в плане оптимизации затрат и залить на новые аккаунты

яндекс директ.

Внимание тематика: серые iphone. Поэтому обращаться тем, что понимают суть и знают что такое VPN.

6 лет назад
savkinboris
54 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад