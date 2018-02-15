savkinboris

Требуется онлайн-консультация по прохождению модерации в яндекс-директ. Есть два аккаунта. Заливаю на них 4 и 6 кампаний. Тематика iPhone. Все они однотипные просто на разные модели iPhone. На одном акке 2 кампании проходят модерацию. Ещё ...
- $200Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $600
Требуется таргетолог на постоянную удалённую работу. Создание и поддержка рекламных кампаний по теме продукции Apple и телефонов Samsung. Внимание ТЕМАТИКА СЕРАЯ, по айфонам. Старые кампании проходят модерацию уже через раз. Поэтому требуется ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется оперативно отверстать три страницы. html + css (отдельным файлом) Макеты прикрепляю. Исходники в PSD скину исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется оперативно провести редизайн сайта: theoriginal.ru Кардинальной переработки не требуется. Основная задача сохранить стильность, но при этом сделать не узнаваемым по сравнению с действующим дизайном. 100% требуется смена ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется настроить автоматический запрет выхода в интернет при падение VPN через утилиту ProxyCap. Утилита куплена. Всё ранее было настроено, но потом поломалось после обновление VPN. Win 10, 64 бита. Предоставлю ...Системное программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $600
Требуется таргетолог на постоянную удалённую работу. Создание и поддержка рекламных кампаний по теме продукции Apple и телефонов Samsung. В наличии имеются рабочие кампании (яндекс директ). Их надо регулярно оптимизировать. По каким-то тематикам ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $600
Имеется готовая рекламная кампания по теме продукции Apple и телефонов Samsung. Долгое время её вёл наш специалист, но теперь уволился. Требуется доработать кампанию в плане оптимизации затрат и залить на ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Требуется создать сайт по шинам/дискам на готовом шаблоне (я предоставляю) В идеале требуется сайт на OpenCart со спарсенными товарами и структурой (включая поиск по марке авто) с сайта: ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать сайт по шинам/дискам. В идеале требуется сайт на OpenCart со спарсенными товарами и структурой (включая поиск по марке авто) с сайта: https://mosautoshina.ru/ Если на OpenCart сложно, то ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Установлен модуль Simple 4.9.4 требуется следующая доработка: При оформлении заказа в блоке Пользователь должен быть сначала выбор Частное лицо / Юридическое лицо Исходя из выбора должны подгружаться нужные поля и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать рекламную кампанию в яндекс.директ. Тематика: шины, диски. В приоритете специалисты, у которых уже были подобные работы, чтобы не создавать кампанию с нуля. Пишите стоимость и ...Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить автоматический запрет выхода в интернет при падение VPN. То есть, как только VPN отключается или происходит какая-та с ним ошибка, выход в интернет должен блокироваться. На ...Системное программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется настроить автоматический запрет выхода в интернет при падение VPN. То есть, как только VPN отключается или происходит какая-та с ним ошибка, выход в интернет должен блокироваться. Windows 10, корпоративная. ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный специалист для внесения изменений в веб и мобильную версию нашего интернет-магазина. Сайт на OpenCart 2.3. 1. Товарную карточку в категории доработать до варианта, прикреплённого к заданию. Сейчас она ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Админ, который занимался нашим сервером утверждает, что весь кеш отключён, но на деле файлы всё равно кешируются на 10-15 минут. Из-за этого очень тяжёло работать с доработками сайта непосредственно на сервере. Требуется настроить адекватный кеш, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Админ, который занимался нашим сервером утверждает, что весь кеш отключён, но на деле файлы всё равно кешируются на 10-15 минут. Из-за этого очень тяжёло работать с доработками сайта непосредственно на сервере. Требуется настроить адекватный кеш, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
На нашем сайте установлен модуль Изображение опций PRO Его задача при выборе цвета товара подгружать нужные фото. Но работает он некорректно. При нажатии на цвет он подгружает ровно столько фото сколько добавлено в раздел ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный специалист для исправления багов и внесения изменений в веб и мобильную версию нашего интернет-магазина. Сайт на OpenCart 2.3. Перечень исправлений/доработок: первостепенное 1. Для динамического изменения цены в зависимости ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
требуется дополнить товары на нашем сайте нужными атрибутами. сайт на opencart, все эти товары уже внесены. у них лишь отсутствуют некоторые атрибуты. сделать нужно как на http://re-store.ru, чтобы можно было по данным ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
У нас ддосят вдс-сервер (4гб рам). требуется оперативно решить проблему.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад