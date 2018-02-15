savkinboris

Борис savkinboris

 
55 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка 3-х страниц (html+css)
CSSHTML
Понятно поставленная задача! Приятно работать
Отличный специалист. Всё в срок и профессионально.
Ответный отзыв
vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Редизайн сайта
CSSHTML
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Работа выполнена талантливо и оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настроить автоматический запрет выхода в интернет при падение VPN
Задача поставлена четко, оплата в срок и с приятным бонусом. Рекомендую Бориса, отличный заказчик.
Отличный специалист. Возникли дополнительные трудности, но Илья с ними справился отлично. Рекомендую.
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Отключить кеш на debian 8 и восстановить сайт из бекапа
Debian
Все супер, человек на связи, проверка и оплата моментально!
Отличный специалист! Очень выручил.
Ответный отзыв
ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Оперативно защитить от DDOS vds-сервер
приятный адекватный заказчик
Прекрасный специалист! Рекомендую!
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