Настройка рекламы/сайта

Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть сайт http://teh-skk.ru/ c настроенной рекламой.

С момента запуска сайта и рекламной компании не поступило не одной заявки.

Стоит задача: Настроить сайт/рекламу на то, чтобы пошли заявки.

Оплату готовы проводить -за результат (т.е пришла заявка с сайта/от клиента- проводим оплату)

6 лет назад
tex-skk
Антон 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад