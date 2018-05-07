Настройка ЯндексДирект, GoogleAdwords

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Требуется на постоянной основе опытный  специалист.

Необходимо настроить на 3 сайтах:

1) Добавление  ключевых запросов 2) Работа со ставками 3) Повышение CTR объявлений 4) Аналитика рекламных кампаний

6 лет назад
74kasko
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад