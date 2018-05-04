Требуется рекрутер в кадровое агенство на 2 месяца.Должностные обязанности:Систематический поиск специалистов на различных ресурсах: досках объявлений, соц. сетях и т.д., выполнение поставленного планаГрафик работы: с 10.00 по 19.00, воскресенье выходнойЗПСтавка 10.000 рублей+5/10/20 тысяч, согласно планамТребования: наличие ...