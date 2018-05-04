Oleg2019

Олег Oleg2019

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по созданию одностраничного сайта

    В динaмично рaзвивающуюся компaнию требуeтся спeциалист с oпытом сoздания прoдающих одностраничных сайтов (лэндинг пэйдж)   Описaние зaдачи:   - создaние лендинга "под ключ"   - дизaйн стрaницы, увeличивающий кoнверсию   Oплата пo дoговоренности.

    Системное администрирование30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разослать сообщения (разовый проэкт)

    $600

    Требуется разослать  смс по вотсапу/вайберу и другим мессенджерам. Требования: опыт и наличие специальных знаний в сфере рассылки сообщений, желательны свои базы номеров. Оплата 30000 рублей

    Социальные сети (SMM и SMO)47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекрутер -сезонная работа

    $400

    Требуется рекрутер в кадровое агенство на 2 месяца.Должностные обязанности:Систематический поиск специалистов на различных ресурсах: досках объявлений, соц. сетях и т.д., выполнение поставленного планаГрафик работы: с 10.00 по 19.00, воскресенье выходнойЗПСтавка 10.000 рублей+5/10/20 тысяч, согласно планамТребования: наличие ...

    Рекрутинг (HR)25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекламный агент на месяц

    Нужен рекламный агент vk и facebooke на запуск рекламы. Предоставление отчета, обход блокировок.  Оплата от 10000 рублей за одну рекламную компанию. Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме или вайбер

    Социальные сети (SMM и SMO)41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист-арбитражник (разовый проэкт)

    Нужен специалист арбитражник, который   Знает MyTarget на 5+ - Льет с ФБ, ВК, INST, ОК и умеет ориентироваться в показателях - Ответственно подходишь к выполнению поставленных задач - Готов развиваться и совершенствоваться... ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оператор по размещению информации

    $500

    На разовый проэкт на месяц нужен оператор для размещению разной информации в социальных сетях.  Отчётность. Следование заданным методикам и связкам. График: пн-сб 9-19 мск, вс выходной З/П: 30.000руб проэкт Требования: наличие ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад