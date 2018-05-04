В динaмично рaзвивающуюся компaнию требуeтся спeциалист с oпытом сoздания прoдающих одностраничных сайтов (лэндинг пэйдж) Описaние зaдачи: - создaние лендинга "под ключ" - дизaйн стрaницы, увeличивающий кoнверсию Oплата пo дoговоренности.
- Системное администрирование30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $600
Требуется разослать смс по вотсапу/вайберу и другим мессенджерам. Требования: опыт и наличие специальных знаний в сфере рассылки сообщений, желательны свои базы номеров. Оплата 30000 рублейСоциальные сети (SMM и SMO)47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $400
Требуется рекрутер в кадровое агенство на 2 месяца.Должностные обязанности:Систематический поиск специалистов на различных ресурсах: досках объявлений, соц. сетях и т.д., выполнение поставленного планаГрафик работы: с 10.00 по 19.00, воскресенье выходнойЗПСтавка 10.000 рублей+5/10/20 тысяч, согласно планамТребования: наличие ...Рекрутинг (HR)25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен рекламный агент vk и facebooke на запуск рекламы. Предоставление отчета, обход блокировок. Оплата от 10000 рублей за одну рекламную компанию. Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме или вайберСоциальные сети (SMM и SMO)41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист арбитражник, который Знает MyTarget на 5+ - Льет с ФБ, ВК, INST, ОК и умеет ориентироваться в показателях - Ответственно подходишь к выполнению поставленных задач - Готов развиваться и совершенствоваться... ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $500
На разовый проэкт на месяц нужен оператор для размещению разной информации в социальных сетях. Отчётность. Следование заданным методикам и связкам. График: пн-сб 9-19 мск, вс выходной З/П: 30.000руб проэкт Требования: наличие ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад