Рекламный агент на месяц

Необходимо увеличить количество реальных [b]живых подписчиков[/b] в аккаунте Инстаграм на несколько десятков тысяч. Прошу сообщить условия, сроки и стоимость работы за каждые 10 к пользователей. Перспективы дальнейшего сотрудничества после завершения этого проекта. Жду конкретных предложений. Всем заранее спасибо!