Рекламный агент на месяц

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт41 заявка561 просмотр
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Нужен рекламный агент vk и facebooke на запуск рекламы. Предоставление отчета, обход блокировок.  Оплата от 10000 рублей за одну рекламную компанию. Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме или вайбер

5 лет назад
Oleg2019
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад