Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VK, Instagram

Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VKontakte и Instagram с целью привлечения исключительно целевой аудитории на соответствующие страницы социальных сетей (три страницы одной услуги в разных соц сетях и одна общедоступная группа в Facebook)!!! Оформлением пабликов и созданием контента будет заниматься отдельный специалист.Ознакомиться с рекламируемой услугой и соответствующими ЦА можно в прилагаемом тех задании.Пожалуйста, обозначайте стоимость создания и ведения РК.