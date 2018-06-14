Подписаться на закрытый аккаунт инстаграмм и предоставить доступ мне.
Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VK, Instagram
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VKontakte и Instagram с целью привлечения исключительно целевой аудитории на соответствующие страницы социальных сетей (три страницы одной услуги в разных соц сетях и одна общедоступная группа в Facebook)!!! Оформлением пабликов и созданием контента будет заниматься отдельный специалист.Ознакомиться с рекламируемой услугой и соответствующими ЦА можно в прилагаемом тех задании.Пожалуйста, обозначайте стоимость создания и ведения РК.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен опытный таргетолог для настройки аудиторий имеющий опыт в ресторанной сфере. Детали в лсСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо увеличить количество реальных [b]живых подписчиков[/b] в аккаунте Инстаграм на несколько десятков тысяч. Прошу сообщить условия, сроки и стоимость работы за каждые 10 к пользователей. Перспективы дальнейшего сотрудничества после завершения этого проекта. Жду конкретных предложений. Всем заранее спасибо!Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно накрутить в группу телеграм 3000 подписчиков Критерии: Пол женский Возраст любой Страна любая но желательно Ru Объем 3000 подписчиков (ссылку на группу в личке) Оплата по фактуСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Крупная европейская компания запускает проект! В предверии открытия автосервиса в Москве, нам необходимо привлечь, удержать и формировать клиентскую базу автовладельцев, лояльных к нам. Например: SMM продвижение, лендинги, акции, сайт, инстграмм и другие инструменты работы с ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) [b]Обязанности иопыт:[/b] 1. Создание и утверждение концепции канала 2. Продакшн – продвижение видео в тренды/топы 3. Привлечение специалистов и обучение [b]Критерии к Исполнителюна передачу заказа:[/b] · Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию экрана,подтверждающий Ваш опыт в сфере. · Желание ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $150
Привет!!! Задача: У нас будет проходить "Детская благотворительная акция" 9 мая с 16:00 по 10 мая до 21:00 (в общей сложности 29 часов). За эти 29 часов мы должны помочь собрать детям как можно больше. Ситуация на сейчас: ссылка ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
наполнение контентом группы ВК, инстаграм. Выезд на объекты для фотосъемки, написание текстов, размещение постов.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Создание и ведение групп в соцсетях ВК, ОК, ФБ, Твит, Инстаграмм. http://4you.june-agency.ru/Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Создали магазин ВКонтакте с одним из известных брендов солнцезащитных очков (реплика). Требуется специалист для привлечения клиентов. За каждую продажу готовы платить 20% (550-600р., со 100 продаж считайте сами). Опыт в подобных проектах приветствуется.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад