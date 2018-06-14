Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VK, Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок250 просмотров
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Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VKontakte и Instagram с целью привлечения исключительно целевой аудитории на соответствующие страницы социальных сетей (три страницы одной услуги в разных соц сетях и одна общедоступная группа в Facebook)!!! Оформлением пабликов и созданием контента будет заниматься отдельный специалист.Ознакомиться с рекламируемой услугой и соответствующими ЦА можно в прилагаемом тех задании.Пожалуйста, обозначайте стоимость создания и ведения РК.

6 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$100
30 дней
Александр, большое спасибо за помощь в работе! Создали и запустили в работу рекламные кампании в социальных сетях. Процесс пошел.
Все отлично. Оплата в срок. Всем рекомендую.
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