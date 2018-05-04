Создание и продвижение YouTube канала под ключ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена)

Обязанности иопыт:

1.    Создание и утверждение концепции канала

2.    Продакшн – продвижение видео в тренды/топы

3.    Привлечение специалистов и обучение

 

Критерии к Исполнителюна передачу заказа:

·        Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию экрана,подтверждающий Ваш опыт в сфере.

·        Желание работать по безопасной сделке

!!!Внимание: Огромная человеческая просьба не беспокоить исполнителей без опыта в сфере.

6 лет назад
glavstroy
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад