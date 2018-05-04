Крупная европейская компания запускает проект! В предверии открытия автосервиса в Москве, нам необходимо привлечь, удержать и формировать клиентскую базу автовладельцев, лояльных к нам. Например: SMM продвижение, лендинги, акции, сайт, инстграмм и другие инструменты работы с потенциальными клиентами.

Ищем в команду человека, ориентированного на результат, с успешным багажом запуска проектов, инициативного.

Проживание - Москва, МО