Продвижение аккаунта в Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок225 просмотров
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Необходимо увеличить количество реальных живых подписчиков в аккаунте Инстаграм на несколько десятков тысяч.

Прошу  сообщить условия, сроки и стоимость работы за каждые 10 к пользователей.

Перспективы дальнейшего сотрудничества после завершения этого проекта.

Жду конкретных предложений.

Всем заранее спасибо!

6 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад