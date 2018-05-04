Подписчики в группу телеграм

Подписаться на закрытый аккаунт инстаграмм и предоставить доступ мне.
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Нужно накрутить в группу телеграм 3000 подписчиков
Критерии:
Пол женский
Возраст любой
Страна любая но желательно Ru
Объем 3000 подписчиков
(ссылку на группу в личке)
Оплата по факту
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