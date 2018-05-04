Подписчики в группу телеграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно накрутить в группу телеграм 3000 подписчиков

Критерии:

Пол женский

Возраст любой

Страна любая но желательно Ru

Объем 3000 подписчиков

(ссылку на группу в личке)

Оплата по факту

6 лет назад
ifraimdiveroli
Диверолли 
49 летАндорра
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад