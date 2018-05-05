Таргетинг для ФБ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок212 просмотров
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Нужен опытный таргетолог для настройки аудиторий имеющий опыт в ресторанной сфере. Детали в лс

6 лет назад
illyalu
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад