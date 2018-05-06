Таргетинг ФБ бюджеты от 300000

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок167 просмотров
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Нужен таргетолог с опытом работы от 2 лет в ФБ, работа с бюджетами от 300000 рублей, более 10 проектов в обойме.

6 лет назад
illyalu
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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