Интренет-магазин одежды ВКонтакте (Supreme, Thrasher, Nike и прочее)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Ищем человека, который может привлекать новых клиентов для интернет-магазина. Продаем реплику известных брендов. Оплата от 15% от стоимости заказа, по суммам договоримся. Опыт приветствуется.

6 лет назад
guest_15253860794302
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VK, Instagram

    Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VKontakte и Instagram с целью привлечения исключительно целевой аудитории на соответствующие страницы социальных сетей (три страницы одной услуги в разных соц сетях и одна общедоступная группа в Facebook)!!! Оформлением пабликов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продвижение франшизы интернет-магазина по городам

    Требуется предложить план бюджетного продвижения, и реализовать его. Основная задача - донести информацию о нашем сайте до потенциальных заказчиков (людей которым интересна возможность зработка с мин вложениями).  Интересуют бюджетные варианты продвижения на тематичесих источниках с бесплатным или недорогим ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение в Instagram (контент не нужен)

    Есть новый аккаунт в Инстаграм (выходим на новый город). Тематика – доставка рационов правильного питания. Требуется безопасное продвижение, без риска бана аккаунта. Интересуют подписчики конкурентов, околотематических аккаунтов из конкретного города.  Интересуют способы, сроки, стоимость, результаты.

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение аккаунта в Инстаграм

    Необходимо увеличить количество реальных [b]живых подписчиков[/b] в аккаунте Инстаграм на несколько десятков тысяч. Прошу  сообщить условия, сроки и стоимость работы за каждые 10 к пользователей. Перспективы дальнейшего сотрудничества после завершения этого проекта. Жду конкретных предложений. Всем заранее спасибо!

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SMM Продвижение

    Крупная европейская компания запускает проект! В предверии открытия автосервиса  в Москве, нам необходимо привлечь, удержать и формировать клиентскую базу автовладельцев, лояльных к нам. Например: SMM продвижение, лендинги, акции, сайт, инстграмм и другие инструменты работы с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание и продвижение YouTube канала под ключ

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) [b]Обязанности иопыт:[/b] 1.    Создание и утверждение концепции канала 2.    Продакшн – продвижение видео в тренды/топы 3.    Привлечение специалистов и обучение   [b]Критерии к Исполнителюна передачу заказа:[/b] ·        Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию экрана,подтверждающий Ваш опыт в сфере. ·        Желание ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад