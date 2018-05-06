Продвижение франшизы интернет-магазина по городам

Привет!!! Задача: У нас будет проходить "Детская благотворительная акция" 9 мая с 16:00 по 10 мая до 21:00 (в общей сложности 29 часов). За эти 29 часов мы должны помочь собрать детям как можно больше. Ситуация на сейчас: ссылка ...