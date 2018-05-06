Настройка таргетированной рекламы в Facebook, VKontakte и Instagram с целью привлечения исключительно целевой аудитории на соответствующие страницы социальных сетей (три страницы одной услуги в разных соц сетях и одна общедоступная группа в Facebook)!!! Оформлением пабликов ...
Продвижение франшизы интернет-магазина по городам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется предложить план бюджетного продвижения, и реализовать его. Основная задача - донести информацию о нашем сайте до потенциальных заказчиков (людей которым интересна возможность зработка с мин вложениями).
Интересуют бюджетные варианты продвижения на тематичесих источниках с бесплатным или недорогим размещением, либо другие варианты на ваш выбор, кроме контекстной
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