www-lancer

Александр Нефедев www-lancer

 
44 годаРоссия/Иркутск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов под ключ

Разработка лендингов, продающих страниц, визиток предприятий, многостраничных сайтов.

Многостраничный сайт
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
antoxa22081987
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта под ключ
Работа была выполнена профессионально и в срок (даже после выполнения все работы, остается на связи и помогает решить возникающие вопросы по сайту). Рекомендую данного исполнителя
Получил оплату, как договаривались. Рекомендую работать с заказчиком.
Ответный отзыв