Разработка сайтов под ключ
Разработка лендингов, продающих страниц, визиток предприятий, многостраничных сайтов.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена профессионально и в срок (даже после выполнения все работы, остается на связи и помогает решить возникающие вопросы по сайту). Рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
Получил оплату, как договаривались. Рекомендую работать с заказчиком.