Концепция и идея сайта-дом гиперборея. Главная страница-в белой пустыне(на северном полюсе,во льдах Антарктиды)в воздухе парит обьемный крест (выглядит как то так http://www.leprous.com/true_3d/) крест вот такой http://web.edu.ioffe.ru/register/efros/fig38.eps.png Каждое основание креста интерактивно-ведет в какую то комнату. Нажатие на сам ...
- $1500Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Идея. Обзорная камера которая вращаеться вокруг замка средневекового. У замка ворота с двух сторон. Активные. Под ними ссылки при нажатии на одни попадаем на один сайт. При нажатии на дрги на другой сайт. Можно еще пару активных башень. Возможно ...3D-графика7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Так и не решился мой этот вопрос по сайтам. Требования остались те же. Сайт для меня. Еще готов нормальному парню заказать сайт для моих родствеников. Сайт фамилии. По ТЗ посмотрите мой проект valeramonah.ru Жду предложений. И просто ...Сайты «под ключ»54 заявкиЗакрыт15 лет назад
создание сайта с 0 под ключ с индивидуальным дизайном.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Сайт был создан 2001 годом. Более необновлялся особо. Требуеться создание личной странички молодого человека. Требования пожелания-современный дизайн, наличие ПХП форума в стиле сайта, управление GMS-системой(то есть системой при помощи которой я сам смогу управлять сайтом). Вобщем ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт18 лет назад