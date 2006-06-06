valeramonah

Идея. Обзорная камера которая вращаеться вокруг замка средневекового. У замка ворота с двух сторон. Активные. Под ними ссылки при нажатии на одни попадаем на один сайт. При нажатии на дрги на другой сайт. Можно еще пару активных башень. Возможно ...