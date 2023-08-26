valeria_x100

Требуется копирайтер для наполнения сайта продающими текстами на английском языке. Сайт ориентирован на привлечение инвесторов на американском рынке и имеет структуру лендинга. Включает тексты, видео и моушн анимацию. Укажите срок и цену за выполнение работы.
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется наполнить новый лендинг продающими текстами для привлечения инвесторов на американском рынке. Ожидается создание текстов, которые будут интегрированы с видео и моушн анимацией. Дизайн сайта в разработке. Укажите стоимость и условия вашей работы.Продающие тексты12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер для наполнения сайта продающими текстами на английском языке. Сайт ориентирован на привлечение инвесторов для американского рынка и будет включать тексты, видео и моушн анимацию. Структура сайта - лендинг, дизайн находится в разработке.Продающие тексты7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн сайта-лендинга для привлечения инвесторов на американском рынке. Сайт будет включать тексты, видео и моушн анимацию. Дизайн должен основываться на нескольких примерах. Ожидаются заявки с указанием цен за выполнение работы.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт2 года назад