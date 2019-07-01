web-разработка без шаблонов на Laravel. UI|UX дизайн.

ilavista - создание сайтов, интернет-маркетинг, дизайн

Мы создаём сайты, как инструмент привлечения клиентов.

Разрабатываем и реализовываем продвижение в Яндекс, Google и социальных сетях. Создаём дизайн интерфейсов.

Берем весь процесс на себя. Экономим деньги, силы, время клиентов. Гарантируем сроки и стоимость.

У нас можно заказать проект под любые задачи.

Одностраничный сайт для товара, услуги, акции или события.

Интернет-магазин с удобным управлением и наполнением товара. Подключаем платежные системы, программы учета товара.

Сайт под услуги. Например для салона красоты или строительной компании.

Корпоративный ресурс, интернет-портал для новостей, объявлений, образования. Реализуем индивидуальные или нестандартные задачи под вашу компанию.

За время создания сайта мы готовим стратегию продвижения: контекстная реклама, социальные сети, seo, внутренний маркетинг (обучение менеджеров, администраторов, продавцов).

Еще до момента запуска сайта начнем продвигать социальные сети для быстрого получения клиентов.

После создания сайта мы станем вашим личный агентством по продвижению и развитию в интернете.

Обращайтесь к нам на стадии идеи или работающего бизнеса.

Вы первом случаем мы изучим задачу и предложим решения. Наш опыт поможет предусмотреть риски и избежать лишних затрат.

В работающем бизнесе проведем аудит. Предоставим отчет о недостатках и сильных сторонах. Предложим план улучшения и оптимизации бизнеса в интернете.

В любой ситуации вы получите профессиональную консультацию и решение ваших задач.

За 5 лет работы мы привели клиентов 80-ти компаниям.

Наша сильная сторона - это команда и процессы.

Интернет-маркетологи выступают на конференциях и преподают на курсах. Их кейсы публикуются на проф.площадках: cossa, vc.ru, probusiness.

Программисты используют в работе: Laravel, vue.js, AMP, PWA, SPA.

Дизайнеры используют UX\UI для создания удобных интерфейсов. Получают высокие оценки на проф.площадках: behance, dribbble.

Проект-менеджеры управляют процессом по методологии Agile и Scrum.

Каждый специалист постоянно растет и развивается. Все новые знания он привносит в ваш проект.

К сожалению мы не работаем на шаблонах (cms) и конструкторах (tilda и др.).

Такой способ разработки сайтов не позволяет делать нам делать все, что необходимо бизнесу. По этому мы создаем все сами.

Если вам необходим этот способ, мы подскажем как правильно выбрать подрядчика и к кому обратиться.

Развитие вашего бизнеса - наша главная задача.

Каждый успешный проект формирует мнение о нашей студии и команде.

Рост продаж и клиентов - это оценка нашей работы. А мы хотим быть отличниками.

Мы не хотим называть вас клиентом или заказчиком. Мы хотим стать партнерами для вашего бизнеса и друзьями лично для вашей компании.