valveres

Валентина Верес valveres

 
55 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$64
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

TheSanches
Александр 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$64
10 баллов
6 лет назад
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Оплату получил в полном обьеме, рекомендую
Работу выполнил даже раньше намеченного срока, все сделано качественно, очень рада что выбрала именно этого исполнителя, рекомендую к сотрудничеству!
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