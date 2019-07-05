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Валентина Верес
valveres
valveres
55 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$64
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Сверстать лендинг
нужно сверстать лендинг
HTML-верстка
1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Александр
TheSanches
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$64
10 баллов
6 лет назад
Сверстать лендинг
Оплату получил в полном обьеме, рекомендую
Работу выполнил даже раньше намеченного срока, все сделано качественно, очень рада что выбрала именно этого исполнителя, рекомендую к сотрудничеству!
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Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
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