vanastasiya

3D визуализатор
- Визуализация интерьеров и экстерьеров разного уровня и любого стиля в 3ds max с последующей постобработкой в Photoshop.
- Создание 3d "с нуля", корректировка и доработка готовых.
- Создание сложных материалов и уникальных текстур.
- Предметная визуализация, моделирование, настройка света.
- Работа в команде с архитектором.
- Есть свои библиотеки различных моделей.
- Быстрая скорость работы.
Некоторые примеры работ на сайте: http://artstart-architect.ru
Viber/WhatsApp +7 919 006 3258
E-mail [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!