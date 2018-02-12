vanastasiya

3D визуализатор

- Визуализация интерьеров и экстерьеров разного уровня и любого стиля в 3ds max с последующей постобработкой в Photoshop.

- Создание 3d "с нуля", корректировка и доработка готовых.

- Создание сложных материалов и уникальных текстур.

- Предметная визуализация, моделирование, настройка света.

- Работа в команде с архитектором.

- Есть свои библиотеки различных моделей.

- Быстрая скорость работы.

Некоторые примеры работ на сайте: http://artstart-architect.ru

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